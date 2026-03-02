МЧС: В России 4 марта пройдет масштабная проверка систем оповещения

Плановая масштабная проверка работы систем оповещения населения пройдет во всех регионах России в среду, 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.
В ведомстве добавили, что также планируется проверить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
— В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России», — говорится в материале.
Предыдущий запуск системы оповещения был проведен 1 октября 2025 года. МЧС напомнило, что такие проверки проводятся дважды в год, весной и осенью, и призвало граждан не паниковать при звуке сирен.
По данным Департамента по делам гражданской обороны и ЧС Москвы, сигнал оповещения сопровождался музыкальной дорожкой с пением птиц. Длительность звучания составила около 30 секунд. В ходе проверки были задействованы не все городские устройства, поэтому сигнал прозвучал не во всех районах столицы.