Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС: В России 4 марта пройдет масштабная проверка систем оповещения

Плановая масштабная проверка работы систем оповещения населения пройдет во всех регионах России в среду, 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Плановая масштабная проверка работы систем оповещения населения пройдет во всех регионах России в среду, 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что также планируется проверить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

— В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Кроме того, информация также будет доступна в мобильном приложении «МЧС России», — говорится в материале.

Предыдущий запуск системы оповещения был проведен 1 октября 2025 года. МЧС напомнило, что такие проверки проводятся дважды в год, весной и осенью, и призвало граждан не паниковать при звуке сирен.

По данным Департамента по делам гражданской обороны и ЧС Москвы, сигнал оповещения сопровождался музыкальной дорожкой с пением птиц. Длительность звучания составила около 30 секунд. В ходе проверки были задействованы не все городские устройства, поэтому сигнал прозвучал не во всех районах столицы.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше