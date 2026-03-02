Метеозависимых жителей Ростовской области предупредили о магнитных возмущениях

Вероятность магнитных бурь в период с 3 по 7 марта в Ростовской области в разные дни может составлять от 7% до 17%. Однако это ниже, чем вероятность спокойного магнитного фона, которая составляет от 43% до 78%. Обновленный прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.