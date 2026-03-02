Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Метеозависимых жителей Ростовской области предупредили о магнитных возмущениях

В Ростовской области рассказали о магнитном влиянии в марте.

Источник: Комсомольская правда

Вероятность магнитных бурь в период с 3 по 7 марта в Ростовской области в разные дни может составлять от 7% до 17%. Однако это ниже, чем вероятность спокойного магнитного фона, которая составляет от 43% до 78%. Обновленный прогноз опубликовали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возмущенный фон ожидается в период с 12 по 20 марта, а также 23 и 24 марта. Но в этих случаях уровня магнитной бури показатели не достигнут. Отметим, долгосрочный прогноз ученых может измениться.

Напомним, метеозависимым людям во время геомагнитной активности рекомендуют больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.