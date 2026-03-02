Ричмонд
Под Уфой появится комплекс для мини-футбола: в проект вложат 105 млн рублей

Под Уфой построят комплекс для мини-футбола за 105 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о выделении земельного участка компании «Водалюкс Инжиниринг» под строительство спортивного комплекса для мини-футбола. Под проект отведена территория площадью 1,2 гектара на окраине поселка Зубово, в излучине реки Берсианки со стороны оренбургской трассы.

Инвестиционный проект одобрен на заседании в формате «Инвестчас» в Доме Республики. Инвестор планирует вложить в строительство около 105 миллионов рублей и создать пять новых рабочих мест.

