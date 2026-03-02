The Guardian: Россия запустила рекордное за три года количество ракет в зоне СВО

Вооруженные силы России в феврале запустили в зоне специальной военной операции (СВО) в ходе ночных атак рекордное за три года количество ракет. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила газета The Guardian.
— Анализ, проведенный агентством Agence France-Presse (AFP), показывает, что в феврале Россия выпустила по Украине больше ракет в ходе ночных атак, чем в любой другой месяц, по крайней мере, с начала 2023 года, — говорится в материале.
По данным издания, в феврале российские войска запустили 288 ракет, что на 113 процентов больше снарядов, чем в январе. Журналисты добавили, что бойцы РФ в феврале запустили 5059 беспилотников большой дальности в ходе ночных обстрелов.
Официального подтверждения этих данных от Минобороны России не поступало.
В этот же день в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в Донецкой Народной Республике. 28 февраля российские военные освободили Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области.
При этом 2 марта силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 172 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным оборонного ведомства, больше всего ликвидировали над Черным морем — 67 дронов.