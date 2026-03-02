Ричмонд
СВО
Свыше 50 человек погибли при ударах Израиля по Ливану

Количество жертв ударов Израиля среди граждан Ливана достигло 52, еще 154 человека получили ранения. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили в пресс-службе Центра чрезвычайных ситуаций при правительстве республики.

— 52 погибших и 154 раненых в результате израильских авиаударов с ночи на понедельник, — передает сообщение РИА Новости.

Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении начальника разведывательного управления шиитской группировки «Хезболла» Хусейна Макледа. Он был убит, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту прошлой ночью.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном ввело запрет на вооруженную деятельность «Хезболлы» по всей своей территории.

Утром того же дня Израиль начал наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане. Военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану, целями которых стали объекты группировки.

ЦАХАЛ нанесла точечный удар по высокопоставленном члену «Хезболлы» в ливанском Бейруте. Сообщалось, что в результате удара Израиля по Бейруту погиб председатель фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад.

