Лукашенко выразил соболезнования властям Ирана в связи со смертью Хаменеи

Лукашенко заявил, что Хаменеи до конца отстаивал суверенитет Ирана и был верен своему народу.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования главе Ирана Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера исламского государства Али Хаменеи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки», — говорится в сообщении.

Лукашенко подчеркнул, что Хаменеи до конца оставался верен своему народу и отстаивал суверенитет Ирана, мужественно приняв мученическую смерть.

Напомним, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля в ходе военной операции США и Израиля. Вооруженные силы стран нанесли удар с воздуха при помощи 30 сверхмощных бомб, сброшенных на резиденцию Хаменеи.

