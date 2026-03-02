Лукашенко выразил соболезнования властям Ирана в связи со смертью Хаменеи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования главе Ирана Масуду Пезешкиану в связи со смертью верховного лидера исламского государства Али Хаменеи. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».
«С глубокой болью и скорбью в Республике Беларусь восприняли трагическую новость о гибели Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи в результате вероломной атаки», — говорится в сообщении.
Лукашенко подчеркнул, что Хаменеи до конца оставался верен своему народу и отстаивал суверенитет Ирана, мужественно приняв мученическую смерть.
Напомним, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля в ходе военной операции США и Израиля. Вооруженные силы стран нанесли удар с воздуха при помощи 30 сверхмощных бомб, сброшенных на резиденцию Хаменеи.