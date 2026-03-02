Ульянов: повода для военной акции США против Ирана не было

«Самое удивительное, наверное, то, что никакого повода для военной акции не было», — резюмировал Ульянов в понедельник по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.
Также он заявил, что Россия настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Хотя сейчас сложно представить, что Вашингтон и Тегеран смогут сесть за стол переговоров после того, как обменялись серией ударов.
Ранее KP.RU сообщил, что в российском МИД призвали немедленно прекратить огонь. В частности, в ведомстве указали на невозможность нанесения ударов по гражданским объектам с обеих сторон.