Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов: повода для военной акции США против Ирана не было

В РФ прокомментировали военную операцию США против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Нет повода для военной акции против Ирана. Возникает вопрос о договороспособности США в отношении иранской ядерной программы. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Самое удивительное, наверное, то, что никакого повода для военной акции не было», — резюмировал Ульянов в понедельник по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной ударам США и Израиля по территории Ирана.

Также он заявил, что Россия настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Хотя сейчас сложно представить, что Вашингтон и Тегеран смогут сесть за стол переговоров после того, как обменялись серией ударов.

Ранее KP.RU сообщил, что в российском МИД призвали немедленно прекратить огонь. В частности, в ведомстве указали на невозможность нанесения ударов по гражданским объектам с обеих сторон.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше