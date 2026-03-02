«Упёр — не значит украл»: Губин ответил на обвинения в плагиате песни «Мальчик-бродяга»

В январе, спустя почти год молчания, Андрей Губин вновь появился на публике и объяснил, почему исчез со сцены. Певец рассказал, что причиной стало состояние здоровья. При этом он не оставляет творчество: за последние месяцы написал три новые песни, но держит их в секрете. Губин не исключает возвращения к концертной деятельности, однако подчёркивает: главное, чтобы его музыка звучала. Если проблемы со здоровьем усугубятся, он готов передать неопубликованные композиции другим исполнителям. На вопрос о личной жизни артист ответил с самокритикой: признался, что стал «ужаснейшим человеком», встречается и общается, но к серьёзным отношениям не готов, переживая период самоосуждения.