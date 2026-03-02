«Упёр — не значит украл»: Губин ответил на обвинения в плагиате песни «Мальчик-бродяга»

Журналистка напомнила, что на авторство хита претендует основатель группы «140 ударов в минуту» Сергей Конев. Губин подтвердил, что они познакомились в юности и тогда же показывали друг другу свои наработки.
«Серёжа позвонил и принёс мне свою песню: “Одинокий волк, но не злой, не страшный, одинокий волк, никому не опасный”. Хорошая песня, она мне даже больше, чем “Мальчик-бродяга”, нравится», — сказал артист.
Спустя четыре месяца, по словам Губина, он написал «Мальчика-бродягу». Он предположил, что мелодия Конева осталась у него в подсознании, но подчеркнул, что на этот порядок аккордов тогда «писались все песни». Губин добавил: куплет в его версии отличается от варианта приятеля, хотя ритмика совпадает.
«Я действительно “упёр” эту мелодию, но я её не крал», — резюмировал певец.
В январе, спустя почти год молчания, Андрей Губин вновь появился на публике и объяснил, почему исчез со сцены. Певец рассказал, что причиной стало состояние здоровья. При этом он не оставляет творчество: за последние месяцы написал три новые песни, но держит их в секрете. Губин не исключает возвращения к концертной деятельности, однако подчёркивает: главное, чтобы его музыка звучала. Если проблемы со здоровьем усугубятся, он готов передать неопубликованные композиции другим исполнителям. На вопрос о личной жизни артист ответил с самокритикой: признался, что стал «ужаснейшим человеком», встречается и общается, но к серьёзным отношениям не готов, переживая период самоосуждения.
