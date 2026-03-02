В аэропорту Шереметьево приземлился первый самолет за двое суток из Абу-Даби

В аэропорту Шереметьево в Москве в 21.08 приземлился борт из Абу-Даби. Отмечается, что это первый рейс с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Из ОАЭ самолет вылетел в 14:12 по московскому времени. Рейс состоялся, несмотря на опасения из-за возможных ракетных ударов по Абу-Даби. Тем не менее большая часть рейсов из Абу-Даби продолжает числиться отмененными, это стало известно из графика вылета в аэропорту.
Напомним, эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля 2026 года после удара США и Израиля по Ирану. В результате обстрела небо над ОАЭ было закрыто. Также были отменены рейсы из Дубая. Позже стало известно, что аэропорт Дубая начинает свою работу с вечера 2 марта 2026 года, правда, с ограничениями.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин выразил благодарность коллеге из ОАЭ за содействие в транспортировке россиян. Также главы государств в ходе разговора обсудили эскалацию конфликта. В России призвали к немедленному прекращению огня.