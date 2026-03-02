Могут ли безработные в России остаться без пенсии: разъяснения дала арбитражный управляющий

Даже не имеющий стажа гражданин не может остаться без пенсии в России. Об этом сообщила арбитражный управляющий Минюста России, экс-сенатор Ольга Епифанова. Ее цитирует RT.
Она напомнила, что право на пенсионное обеспечение закреплено в статье 39 Конституции РФ, а порядок его реализации определен законами № 400 ФЗ «О страховых пенсиях» и № 166 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении». Они гласят, что неработающий россиянин имеет право получать соцпенсию. А ситуации, когда доход человека сильно низок, то государство предоставляет доплату до прожиточного минимума.
Епифанова пояснила, что такие выплаты по сути являются «страховым запасом» граждан, которые не вправе получать страховую пенсию.
Ранее в Госдуме рассказали, как россиянин может увеличить размер своей будущей пенсии. Как отметил депутат Никита Чаплин, на этот показатель влияет срок трудового стажа и размера официальной заработной платы, с которой работодатель оплачивает страховые взносы.