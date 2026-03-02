Могут ли безработные в России остаться без пенсии: разъяснения дала арбитражный управляющий

Она напомнила, что право на пенсионное обеспечение закреплено в статье 39 Конституции РФ, а порядок его реализации определен законами № 400 ФЗ «О страховых пенсиях» и № 166 ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении». Они гласят, что неработающий россиянин имеет право получать соцпенсию. А ситуации, когда доход человека сильно низок, то государство предоставляет доплату до прожиточного минимума.