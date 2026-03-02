195 лет назад обвенчались Пушкин и Гончарова

О быте Пушкиных после свадьбы судят обычно тоже по письмам поэта к жене. По оценкам исследователей, Наталье Николаевне он писал больше всех: ближайший друг классика Петр Вяземский за 20 лет знакомства получил от него 72 письма, жена за 17 месяцев, проведенных в разлуке, — 78. Любопытно, что после того, как Наталья Гончарова стала Пушкиной, муж начал писать ей по-русски, а тон его корреспонденции стал дружеским и немного покровительственным. По крайней мере, в первые два года совместной жизни поэт регулярно предостерегает юную «женку» — первую красавицу — от излишнего кокетства и посещения балов, переживая за ее репутацию. «Ты кажется не путем искокетничалась. Смотри: не даром кокетство не в моде и почитается признаком дурного тона. Ты радуешься, что за тобою, как за сучкой, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу; есть чему радоваться!» — вот, наверное, самая известная цитата из наставлений Пушкина жене из письма от 30 октября 1833 года.