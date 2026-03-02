Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на шоу пузырек со «спермой Череватого»

Участница 25-го сезона мистического шоу «Битва экстрасенсов» Лариса Шеина принесла с собой на съемочную площадку флакон, в котором, по ее словам, содержался биологический материал победителя прошлого сезона — Владислава Череватого.
Шеина во время выполнения задания, где нужно было отыскать спрятанного человека среди множества машин, заявила, что ей поможет «артефакт» от Череватого, и демонстративно достала склянку с жидкостью. Ведущий Илья Ларионов был ошарашен и спросил, как ей удалось заполучить этот «артефакт». Выпуск шоу был опубликован на Rutube.
Шеина в ответ сослалась на другого участника, финалиста предыдущего сезона Александра Сакова, который якобы и передал ей этот биоматериал. Сам Череватый резко отреагировал на выходки коллеги в своем Instagram*. Он опроверг причастность к «мерзкому перформансу».
— Это подлый хайп, который перешел все границы, — возмутился Череватый.
Необычные способности Череватого, которые он показал в «Битве экстрасенсов», привлекают внимание как сторонников, так и скептиков. «Вечерняя Москва» побеседовала с Владом о его магическом даре, принципах в работе экстрасенса и личной жизни.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.