Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на шоу пузырек со «спермой Череватого»

Шеина во время выполнения задания, где нужно было отыскать спрятанного человека среди множества машин, заявила, что ей поможет «артефакт» от Череватого, и демонстративно достала склянку с жидкостью. Ведущий Илья Ларионов был ошарашен и спросил, как ей удалось заполучить этот «артефакт». Выпуск шоу был опубликован на Rutube.