Жара приходит в Молдову: По ночам ещё морозец, но днем уже до +14 градусов — синоптики дали точный прогноз погоды

Весна в Молдове уверенно вступает в свои права.

Источник: Комсомольская правда

В начале марта в Молдове установится по-весеннему тёплая погода. По данным синоптиков, 3 марта станет одним из самых комфортных дней начала весны: при ясном небе и минимальной вероятности осадков воздух прогреется до +12…+14 градусов.

В Кишинёве днём ожидается около +10…+12°C. Небо будет преимущественно ясным или с переменной облачностью, вероятность осадков не превышает 20−25%. Ночью температура опустится до 0…-1°C, местами возможны слабые заморозки.

В центральных и южных районах страны воздух прогреется сильнее — до +13…+14°C. На севере будет немного прохладнее: днём около +8…+10°C, ночью — до −2°C.

Синоптики отмечают, что резкого похолодания в ближайшие дни не ожидается. Несмотря на ночной «минус», дневные температуры уверенно движутся к весенним значениям, а солнечная погода будет способствовать ощущению тепла.

