Лукашенко выразил соболезнование президенту Ирана из-за гибели Али Хаменеи

Лукашенко в своем соболезновании сообщил, что в Республике Беларусь с глубокой болью и скорбью восприняли трагическую новость о гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате вероломной атаки. Белорусский лидер добавил, что покойный аятолла на протяжении десятилетий служил иранскому народу, неизменно храня до последнего вздоха верность традициям и народу, а также понимая свою ответственность перед будущими поколениями. Его мудрость и дальновидность и послужили его признанию и авторитету далеко за пределами Ирана.