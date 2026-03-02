Ричмонд
Лукашенко выразил соболезнование президенту Ирана из-за гибели Али Хаменеи

Александр Лукашенко: Гибель Али Хаменеи — трагическая новость для Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

Лукашенко в своем соболезновании сообщил, что в Республике Беларусь с глубокой болью и скорбью восприняли трагическую новость о гибели Верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате вероломной атаки. Белорусский лидер добавил, что покойный аятолла на протяжении десятилетий служил иранскому народу, неизменно храня до последнего вздоха верность традициям и народу, а также понимая свою ответственность перед будущими поколениями. Его мудрость и дальновидность и послужили его признанию и авторитету далеко за пределами Ирана.

Также белорусский лидер подчеркнул, что духовный лидер Ирана принял мученическую смерть, отстаивая суверенитет и независимость своей страны.

«Память об Али Хаменеи, его служении стране сохранится в сердцах миллионов людей. Его жизненный путь останется частью национального наследия Ирана и важной страницей мировой истории», — подчеркнул Александр Лукашенко, отметив, что доброе имя и мужество аятоллы останутся в памяти белорусов.

«В это скорбное время от имени белорусского народа и себя лично направляю искренние слова соболезнования и поддержки. Разделяем боль утраты и выражаем солидарность с Ираном в такой тяжелый момент», — говорится в завершение скорбного послания.

Соболезнования Александра Лукашенко были переданы Чрезвычайному и Полномочному Послу Ирана в Беларуси Алирезе Санеи. Встреча первого заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Лукашевича с Послом Ирана состоялась в МИД Беларуси.

Ранее Нацагентство по туризму обратилось к белорусам, находящимся на Ближнем Востоке.

А еще Лукашенко признался, о чем думает, слыша некоторые выпады Украины.

