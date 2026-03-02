«У них не хватило смелости»: Трамп обрушился на союзников по НАТО с критикой

«Остановить разработку этого крайне запрещенного США ядерного оружия — мы были единственными, кто жаловался. Мы были единственными, кто хотел остановить это, но все нас поддерживали. У них просто не было смелости озвучить это», — обрушился с критикой Трамп на своих союзников.