«У них не хватило смелости»: Трамп обрушился на союзников по НАТО с критикой

«Остановить разработку этого крайне запрещенного США ядерного оружия — мы были единственными, кто жаловался. Мы были единственными, кто хотел остановить это, но все нас поддерживали. У них просто не было смелости озвучить это», — обрушился с критикой Трамп на своих союзников.
Трамп впервые появился на публике после операции США и Израиля против Ирана. Он дал интервью и выпустил два видео. На мероприятии в честь павших военных Трамп рассказал о боевых действиях и строительстве бального зала.
Ранее KP.RU передал слова Трампа о том, сколько может продлиться военная операция в Иране. По словам лидера Белого дома, США от своего не отступятся. Противостояние с Тегераном рассчитано на 4−5 недель, но может быть расширено при необходимости.