Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У них не хватило смелости»: Трамп обрушился на союзников по НАТО с критикой

Трамп пожаловался, что союзники не поддержали США по вопросу Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп обрушился на союзников по НАТО из-за Ирана. Он раскритиковал страны ЕС, потому что, по его мнению, Вашингтону никто не помог в вопросе разработки ядерного оружия Тегераном.

«Остановить разработку этого крайне запрещенного США ядерного оружия — мы были единственными, кто жаловался. Мы были единственными, кто хотел остановить это, но все нас поддерживали. У них просто не было смелости озвучить это», — обрушился с критикой Трамп на своих союзников.

Трамп впервые появился на публике после операции США и Израиля против Ирана. Он дал интервью и выпустил два видео. На мероприятии в честь павших военных Трамп рассказал о боевых действиях и строительстве бального зала.

Ранее KP.RU передал слова Трампа о том, сколько может продлиться военная операция в Иране. По словам лидера Белого дома, США от своего не отступятся. Противостояние с Тегераном рассчитано на 4−5 недель, но может быть расширено при необходимости.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше