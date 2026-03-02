Вице-президент Ирана сообщил о двух ударах Израиля по ядерному объекту в Натанзе

— Преступные режимы США и Израиля, продолжая свою агрессию, вновь в воскресенье дважды совершили жестокие атаки на ядерный объект в Натанзе, в нарушение международного права, — сказано в Telegram-канале организации.
Постпред Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи 2 марта заявил, что ядерный объект в Натанзе подвергся атакам.
28 февраля США, Франция, Германия и Великобритания призвали Иран остановить ядерную программу. Европейские лидеры потребовали от правительства Ирана «найти решение посредством переговоров» и подчеркнули, что иранскому народу должны позволить формировать свое собственное будущее.
28 февраля американский президент Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции на территории Ирана. Что известно о военной операции Вашингтона и Иерусалима — в материале «Вечерней Москвы».