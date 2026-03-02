Группа губернаторского контроля побывала в Обливском районе Ростовской области

В Ростовской области группа губернаторского контроля под руководством заместителя главы региона Дмитрия Водолацкого проверила школу и дорогу в Обливском районе. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.
Первым пунктом выездной проверки стала Солонецкая школа имени Героя Российской Федерации М. М. Шаймуратова. Сюда приезжают учиться ребята из двух соседних хуторов. Зданию уже почти сорок лет, его построили в 1986 году.
В прошлом году в рамках областной программе «Развитие образования» в школе сделали капитальный ремонт. Подрядчики обновили кровлю и фасад здания. Также привели в порядок цоколь и фундамент, обновили водосточную систему и молниезащиту. Все работы обошлись в 26,2 млн рублей.
На этом инспекция не закончилась. Проверяющие осмотрели межпоселковую дорогу от поселка Каштановского до хутора Кривов. Трассу местного значения отремонтировали в прошлом году, на этот проект потратили 72 млн рублей.
Проверка показала, что работы были выполнены в полном объеме.
