Группа губернаторского контроля побывала в Обливском районе Ростовской области

В прошлом году в рамках областной программе «Развитие образования» в школе сделали капитальный ремонт. Подрядчики обновили кровлю и фасад здания. Также привели в порядок цоколь и фундамент, обновили водосточную систему и молниезащиту. Все работы обошлись в 26,2 млн рублей.