Axios: Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди президентов США

По данным журналистов, ни один из последних глав американского государства не отдавал приказов о нанесении такого количества ударов, как республиканец. Они ометили, что три страны, а именно Иран, Нигерия и Венесуэла, ранее никогда не были целями военных операций США, говорится в материале.