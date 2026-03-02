Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди президентов США

Дональд Трамп стал первым президентом США, который за один год начал бомбить сразу семь государств. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил портал Axios.

Дональд Трамп стал первым президентом США, который за один год начал бомбить сразу семь государств. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил портал Axios.

По данным журналистов, ни один из последних глав американского государства не отдавал приказов о нанесении такого количества ударов, как республиканец. Они ометили, что три страны, а именно Иран, Нигерия и Венесуэла, ранее никогда не были целями военных операций США, говорится в материале.

Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. По словам главы государства, Тегеран очень хочет заключить с Вашингтоном мирное соглашение.

Глава Министерства войны США Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов.

28 февраля президент Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».

1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «ВМ» рассказала о главных событиях второго дня операции.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше