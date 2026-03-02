Ричмонд
Ульянов: Никто не знает о реальном состоянии ядерных объектов в Иране

Ульянов считает военную операцию США и Израиля против Ирана необоснованной.

Источник: Комсомольская правда

Никто из мировых государств не знает, в каком на самом деле состоянии сейчас находятся ядерные объекты Ирана после ударов США и Израиля. Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Свое мнение по поводу эскалации на Ближнем Востоке он высказал на брифинге по итогам специальной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, посвященной атаке Штатов и Израиля.

«Нет, я думаю, что ее ни у кого пока нет», — ответил он на вопрос СМИ, имеется ли у России какая-либо информация о состоянии ядерных объектов в Иране.

Ульянов также добавил, что шокирован решением Вашингтона и Иерусалима начать военную операцию против исламской страны. По его словам, для этих действий не было никакого повода.

Ранее KP.RU писал, что российское правительство выступает против боевых действий в Иране. Представители МИД РФ призвали разрешить эту ситуацию дипломатическим путем.

