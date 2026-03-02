В Москву из Абу-Даби прилетел первый рейс после закрытия неба из-за Ирана

В московском аэропорту Шереметьево приземлился рейс из Абу-Даби, он стал первым самолетом, прибывшим в российскую столицу после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
«Рейс EY843 авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево», — говорится в сообщении в Telegram-канале аэрогавани.
Сообщается, что борт Etihad Airways провел в пути порядка семь часов и прибыл в Москву 21.08 по мск. Он следовал окружным маршрутом в связи с закрытием неба стран Ближнего Востока.
