Киев всегда был русскоязычным: как зарождался нацизм на Украине, рассказали свидетели событий

— И. Ч.: Но мы же видели, как все начинается. И душа болела…. Кстати, дед мой — Герасим Акимович Корольчук, исключенный в свое время из партии как враг народа, когда-то давным-давно, в советские времена еще, сидел, помню, как-то на кухне, ел молодую картоплю с зеленью и кислым молоком и вдруг замер. Ложку отложил, голову к радио повернул, а потом и говорит: «Вот це така сволота…». Это значило, что он по радио нотку националистическую услышал. А мама моя, которая преподавала всю жизнь русский язык и литературу в школе, огромный удар перенесла еще в 1980-х. В школу пришел директор-националист и сказал, что «так много литературы и русского нам не надо». Зайдя к маме в школу, я увидел стопки книг, перевязанные бечевкой. Их увозили из библиотеки. А что привезли взамен — лучше и не вспоминать…. Да, дед все понимал. И я тоже все понимаю. «Кино должно зарабатывать деньги!» — сказала мне Ольга Любимова, наш министр культуры. И я не возражаю! Но почему при этом должна происходить тотальная чебурашизация всей страны? Ведь рассказ о том, как для покалеченного бойца жизнь не завершается, а продолжается, так важен для наших ребят, защитников, ведь сколько среди них с травмами, ампутациями…. Неужели во всем надо искать только прибыль? У меня сейчас вышел двухтомник — «Ангел в целлофане» и «Сон ангела». Тут собраны рассказы, повести и романы за много лет. Некоторые считают, что в повести «Айэмэнэкта», написанной на рубеже столетий, Черницкий предугадал нынешний конфликт Украины с Россией. Но мне и правда было понятно, что добром дело не кончится: мы видели, как для этого готовилась почва.