На шее Трампа заметили странное красное пятно

Президент США Дональд Трамп попал в объективы фотоаппаратов журналистов. Они сняли на шее главы государства странное красное пятно, происхождение которого остается неизвестным. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Telegram-канал Clash Report.
— Сегодня на шее Трампа заметно красное пятно, похожее на сыпь, — говорится в публикации.
1 января в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп скрывает физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках.
В ноябре 2025 года президент США также появился на публике с синяком на руке, который замаскировали тональным кремом. Откуда у него появляются синяки и с чем это может быть связано, «Вечерней Москве» объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.
Причем сам Трамп также рассказывал, что ежедневно принимает большую дозу аспирина для разжижения крови, превышающую рекомендации врачей. По его словам, он считает это необходимым, чтобы кровь через сердце текла легче, и назвал свой подход логичным.