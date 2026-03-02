Американский сенатор Грэм* назвал следующую цель США после Ирана

— Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены, — сказал он в эфире телеканала Fox News.
По словам Грэма*, правление властей Ирана также близится к концу.
Издание The Atlantic со ссылкой на источник в администрации американского лидера писало, что президент США Дональд Трамп намерен после Ирана напасть на Кубу. Авторы материала добавили, что он видит себя первым президентом США, у которого хватит мужества «завершить то, к чему другие лишь подступали».
27 февраля Трамп заявил, что он допускает захват Кубы. При этом глава государства счел такой захват «дружественным». Президент Соединенных Штатов также заявил, что «по Кубе работает» госсекретарь Марко Рубио.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев отметил, что глава Белого дома хочет ослабить позиции России и Китая с помощью атак на Иран.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.