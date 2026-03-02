Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский сенатор Грэм* назвал следующую цель США после Ирана

Куба станет следующей целью США после Ирана. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил американский сенатор Линдси Грэм*.

Куба станет следующей целью США после Ирана. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил американский сенатор Линдси Грэм*.

— Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни сочтены, — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Грэма*, правление властей Ирана также близится к концу.

Издание The Atlantic со ссылкой на источник в администрации американского лидера писало, что президент США Дональд Трамп намерен после Ирана напасть на Кубу. Авторы материала добавили, что он видит себя первым президентом США, у которого хватит мужества «завершить то, к чему другие лишь подступали».

27 февраля Трамп заявил, что он допускает захват Кубы. При этом глава государства счел такой захват «дружественным». Президент Соединенных Штатов также заявил, что «по Кубе работает» госсекретарь Марко Рубио.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев отметил, что глава Белого дома хочет ослабить позиции России и Китая с помощью атак на Иран.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше