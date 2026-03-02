APA: из Ирана через границу с Азербайджаном эвакуированы 114 граждан РФ

С 28 февраля по 2 марта эвакуировано 152 гражданина Азербайджана и 401 иностранец, включая 114 граждан России. Первая группа эвакуированных из Ирана россиян (32 человека) вылетела из Баку в Москву. В Азербайджане зарегистрировались более 500 россиян для выезда из Ирана.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за помощь в эвакуации россиян на родину из региона, где произошло обострение конфликта. Слова благодарности российский лидер высказал во время телефонного разговора. Политики обсудили происходящее на Ближнем Востоке.
