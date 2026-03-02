Axios: Трамп стал рекордсменом по военным ударам среди последних лидеров США

Президент США Дональд Трамп стал рекордсменом среди предыдущих американских лидеров по военным ударам, направленным против других стран. Об этом сообщает портал Axios.
Согласно источнику, ни один из последних президентов Штатов не отдавал приказов о нанесении ударов по такому числу стран и в таком количестве, как Трамп. Несмотря на то, что предвыборная кампания была сосредоточена на антивоенной политике, при Трампе у власти США уже провели военные операции на территории семи стран.
Axios подчеркивает, что в 2025 году американский лидер отдал больше приказов об авиаударах, чем экс-президент Джо Байден за все время своего нахождения на посту.
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп рассказал о причинах начала военной операции против Ирана. По словам главы Белого дома, США предупреждали государство не возобновлять ядерную программу после ударов в 2025 году, однако Тегеран отверг все предложения Вашингтона.