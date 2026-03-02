Сезонный поезд запустят из Таганрога в Крым

Из Таганрога в Симферополь запустят пассажирский поезд «Таврия» № 483/484, он будет курсировать с конца мая и до завершения курортного сезона. Об этом сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Жители и гости Ростовской области смогут комфортно добраться до Крыма. Путь поезда пройдет через Ростов-на-Дону.
Первый рейс из Таганрога запланирован на 29 мая. Отправление со станции Таганрог-Пассажирский в 10:55. В Ростове поезд сделает остановку на станции Первомайская, стоять там он будет с 11:59 до 12:33. Прибытие в Симферополь планируется на следующее утро, 4:50.
В обратную сторону поезд будет отправляться из столицы Крыма уже 28 мая в 12:30. В Ростове-на-Дону состав остановится на следующий день. Прибытие на пригородный вокзал станции Ростов-Главный запланировано на 4:35, затем отправление в 5:04. Конечная остановка в Таганроге в 6:15 утра.
В составе будут только одноэтажные вагоны. Пассажиры смогут выбрать купе или плацкарт.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.