Сезонный поезд запустят из Таганрога в Крым

Первый рейс из Таганрога запланирован на 29 мая. Отправление со станции Таганрог-Пассажирский в 10:55. В Ростове поезд сделает остановку на станции Первомайская, стоять там он будет с 11:59 до 12:33. Прибытие в Симферополь планируется на следующее утро, 4:50.