Национальное агентство по туризму подсчитало, что более 3000 белорусов находятся в странах Ближнего Востока — ОАЭ, Омане и Катаре

«В Дохе находится 186 наших туристов, ожидающих возвращения, наш временный уполномоченный в Катаре провел с ними встречу, люди спокойно ждут разрешения данной ситуации. Также прорабатывается вопрос их эвакуации с помощью Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Но пока этот вопрос в стадии проработки. Посмотрим, как будут развиваться события. Мы можем сказать, что у нас организованных туристов где-то около 2,5 тыс. в Объединенных Арабских Эмиратах. Наши операторы и дипломаты способствуют тому, чтобы продление пребывания наших граждан в средствах размещения пока осуществлялось безвозмездно», — сказал глава Национального агенства по туризму.