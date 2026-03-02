Национальное агентство по туризму подсчитало, что более 3000 белорусов находятся в странах Ближнего Востока — ОАЭ, Омане и Катаре

Национальное агентство по туризму подсчитало, что более 3000 белорусов находятся в странах Ближнего Востока. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».
Речь идет о туристах, которые приобрели путевки через туристические агентства. В частности, в Объединенных Арабских Эмиратах, по данным Нацагентства, находится более 2500 человек, еще 319 туристов в Омане и порядка двух сотен белорусов в Катаре.
Ранее эта структура обратилась к белорусам, находящимся на Ближнем Востоке, в связи с происходящим там военным конфликтом. Главные просьбы — оставаться в безопасном месте, гостинице или квартире, а также соблюдать требования местных властей. Также директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский сообщил, что белорусам рекомендуют «избегать пребывания в правительственных кварталах либо в местах, где есть военные объекты». Появилась и горячая линия, как в самой курирующей турсферу структуре, так и в посольствах республики в странах Ближнего Востока.
Машарский напомнил: после закрытия воздушного пространства рядом странам Персидского залива установлена обратная связь со всеми белорусскими диппредставительствами региона.
«В Дохе находится 186 наших туристов, ожидающих возвращения, наш временный уполномоченный в Катаре провел с ними встречу, люди спокойно ждут разрешения данной ситуации. Также прорабатывается вопрос их эвакуации с помощью Эр-Рияда в Саудовской Аравии. Но пока этот вопрос в стадии проработки. Посмотрим, как будут развиваться события. Мы можем сказать, что у нас организованных туристов где-то около 2,5 тыс. в Объединенных Арабских Эмиратах. Наши операторы и дипломаты способствуют тому, чтобы продление пребывания наших граждан в средствах размещения пока осуществлялось безвозмездно», — сказал глава Национального агенства по туризму.
