Bloomberg: ракет-перехватчиков у Катара хватит на четыре дня

Запаса ракет-перехватчиков Patriot для отражения атак Ирана у Катара хватит на четыре дня при нынешнем темпе использования.

Источник: Аргументы и факты

Страны Персидского залива выразили заинтересованность в том, чтобы США в ближайшее время прекратили активные военные действия против Тегерана, начавшиеся в субботу, и переключились на дипломатические переговоры.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников, у Катара остаётся крайне ограниченный запас ракет для западных зенитных комплексов Patriot. В ближайшей перспективе возможности по отражению атак будут серьёзно затруднены.

Согласно информации издания, при нынешней интенсивности обстрелов запасов хватит лишь на четыре дня. Затем эффективно противостоять ракетным ударам станет практически нереально. Доха обратилась к странам-союзницам с просьбой оказать помощь в защите своего воздушного пространства от атакующих беспилотников.

Ранее сообщалось, что в Ливане за сутки погибли 52 человека при ударах Израиля.

