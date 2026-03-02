Ричмонд
Саудовский наследный принц и президент РФ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Россия настаивает на немедленном прекращении огня на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило саудовское агентство SPA.

Стороны обсудили последствия военной эскалации на Ближнем Востоке. Россия выразила свою позицию. В Кремле в очередной раз отметили, что настаивают на дипломатическом разрешении конфликта. Стороны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Напомним, эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля 2026 года. США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. Исламское государство предприняло ответные меры, нанеся удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. В Пентагоне не ожидали такого ответа от Тегерана.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД РФ напомнило о недопустимости ударов по гражданским объектам сторон.

