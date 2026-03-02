Саудовский наследный принц и президент РФ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило саудовское агентство SPA.
Стороны обсудили последствия военной эскалации на Ближнем Востоке. Россия выразила свою позицию. В Кремле в очередной раз отметили, что настаивают на дипломатическом разрешении конфликта. Стороны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Ранее KP.RU сообщил, что МИД РФ напомнило о недопустимости ударов по гражданским объектам сторон.