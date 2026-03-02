Саудовский наследный принц и президент РФ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Напомним, эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля 2026 года. США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану. Исламское государство предприняло ответные меры, нанеся удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке. В Пентагоне не ожидали такого ответа от Тегерана.