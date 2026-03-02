Польские врачи удалили женщине из Белоруссии матку и яичники без ее согласия

Польские врачи удалили белорусской женщине матку, оба яичника и маточные трубы, не получив ее согласия. Изначально во время операции ей планировали вырезать только один, пораженный яичник.
Белоруска обратилась в больницу с болями в животе. Доктора диагностировали у нее опухоль в правом яичнике, после чего решили провести операцию. Однако в ходе оперативного вмешательства ей удалили все детородные органы без согласия. Польская прокуратура начала расследование.
— Врач, проводивший операцию, уже стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, — передает РИА Новости.
Жительница Казахстана получила прокол легкого во время процедуры иглоукалывания, после чего у нее развился пневмоторакс. Инцидент произошел в санатории «Уба» в поселке Выдриха.
В Китае школьник оказался прикованным к больничной койке, после того как во время хирургической операции врачи по ошибке удалили ему двенадцатиперстную кишку, тонкую кишку, поджелудочную железу, желчный пузырь, две трети желудка и большую часть толстой кишки.