Польские врачи удалили женщине из Белоруссии матку и яичники без ее согласия

Белоруска обратилась в больницу с болями в животе. Доктора диагностировали у нее опухоль в правом яичнике, после чего решили провести операцию. Однако в ходе оперативного вмешательства ей удалили все детородные органы без согласия. Польская прокуратура начала расследование.