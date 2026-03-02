Ричмонд
В МИД Ирана заявили о готовности страны к долгосрочной обороне

Иран готов использовать доступные ресурсы для защиты суверенитета и народа страны на фоне атак США и Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Иран заявил о готовности к долгосрочной обороне страны в условиях конфликта с США и Израилем. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи.

«Мы будем защищаться в меру своих возможностей. Мы сделаем все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашего народа, несмотря ни на что», — сообщил он в интервью телекомпании CNN.

Представитель МИД подчеркнул, что Иран будет использовать доступные ресурсы для обеспечения безопасности населения и территорий страны. При этом время, по словам Тахт-Раванчи, не имеет решающего значения в этом вопросе.

Ранее KP.RU сообщал, что постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о начале военной операции против Ирана. По словам дипломата, повода для ее проведения не было, в связи с чем возникает вопрос о договороспособности США в отношении ядерной программы исламского государства.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше