В МИД Ирана заявили о готовности страны к долгосрочной обороне

«Мы будем защищаться в меру своих возможностей. Мы сделаем все необходимое для защиты нашего суверенитета и нашего народа, несмотря ни на что», — сообщил он в интервью телекомпании CNN.
Представитель МИД подчеркнул, что Иран будет использовать доступные ресурсы для обеспечения безопасности населения и территорий страны. При этом время, по словам Тахт-Раванчи, не имеет решающего значения в этом вопросе.
Ранее KP.RU сообщал, что постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о начале военной операции против Ирана. По словам дипломата, повода для ее проведения не было, в связи с чем возникает вопрос о договороспособности США в отношении ядерной программы исламского государства.