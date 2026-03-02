В МИД Ирана заявили о готовности страны к долгосрочной обороне

Ранее KP.RU сообщал, что постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о начале военной операции против Ирана. По словам дипломата, повода для ее проведения не было, в связи с чем возникает вопрос о договороспособности США в отношении ядерной программы исламского государства.