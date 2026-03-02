Рейс из Дубая в Москву вылетел впервые за почти трое суток

Первый за последние почти трое суток авиарейс, следующий в Москву, отправился из международного аэропорта Дубая. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.
Известно, что полет выполняет компания Flydubai.
По словам источника, воздушное судно Boeing-737 Max 8 направилось в аэропорт Внуково.
Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» выполнит три специальных рейса из Объединенных Арабских Эмиратов во вторник, 3 марта.
Также ранее стало известно, что авиакомпаниям поручили добавить рейсы между РФ и Ближним Востоком.