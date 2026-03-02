Ричмонд
Рейс из Дубая в Москву вылетел впервые за почти трое суток

Boeing-737 Max 8 должен прибыть в аэропорт Внуково из Дубая впервые за почти трое суток.

Источник: Аргументы и факты

Первый за последние почти трое суток авиарейс, следующий в Москву, отправился из международного аэропорта Дубая. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту.

Известно, что полет выполняет компания Flydubai.

По словам источника, воздушное судно Boeing-737 Max 8 направилось в аэропорт Внуково.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» выполнит три специальных рейса из Объединенных Арабских Эмиратов во вторник, 3 марта.

Также ранее стало известно, что авиакомпаниям поручили добавить рейсы между РФ и Ближним Востоком.