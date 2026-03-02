«Вот и все»: в Европе заявили об открытии второго фронта

«Вот и все: они хотят увязнуть в этой “превентивной войне”. Это было так предсказуемо! Те же самые люди, которые уже обожают сражаться с Россией, бросаются в новый конфликт, который не является нашим!» — резюмировал Филиппо у себя в блоге.