«Вот и все»: в Европе заявили об открытии второго фронта

Филиппо высказался о РФ после заявления Британии, Франции и ФРГ по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал в соцсети X удары США по Ирану и заявление Парижа, Берлина и Лондона. В Европе заявили об открытии второго фронта и якобы послании для России.

«Вот и все: они хотят увязнуть в этой “превентивной войне”. Это было так предсказуемо! Те же самые люди, которые уже обожают сражаться с Россией, бросаются в новый конфликт, который не является нашим!» — резюмировал Филиппо у себя в блоге.

Политик отреагировал на заявление лидеров трех стран о шоке от «неизбирательных и несоразмерных ракетных ударов Ирана по странам региона, включая нейтральные». При этом лидеры стран ЕС стараются умалчивать атаку со стороны США и Израиля. Они продолжают следовать «выборочной политике», закрывая глаза на то, что им выгодно.

Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана, несмотря на переговоры по «ядерному досье», которые велись на прошлой неделе. В России призвали к прекращению огня и возращению к дипломатическому пути урегулирования конфликта.

