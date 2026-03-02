Спецкор «Вечерней Москвы» продолжает работу в зоне СВО. Он вместе с волонтерами из Народного фронта отправился в Горняк и Селидово, ДНР. Там местным жителям передали несколько тонн еды и медикаментов.
Мы выезжаем рано утром. Дорога петляет между полей, кое-где еще виднеются следы от танков и другой тяжелой техники. Над головой низко повисает серое небо. Проезжая по очередной дороге, покрытой защитными сетями от дронов, мы буквально ныряем в этот маскировочный «коридор». Сетка колышется от ветра, создавая ощущение, что едешь сквозь густой туман. Так мы достигаем первой точки нашего маршрута — Горняк.
Подъезжаем к бывшему магазинчику, который ранее назывался «Словяночка», а теперь работает как пункт выдачи гуманитарной помощи. На входе красуется флаг Народного фронта и табличка «Горняк — город России».
— Местные жители всегда очень ждут гуманитарку, — рассказывает жительница Горняка, активист Народного фронта Алена Сергеенко. — Пенсионерам нужны медикаменты, а дети ждут чего-нибудь сладкого.
Девушка отмечает, что после освобождения города в нем осталось не более двух тысяч жителей. Многие уехали, однако постепенно люди начинают возвращаться.
— Дети уже бегают по улицам. Играют, дурачатся, ходят в школу, — улыбается Алена Сергеенко.
Однако горожанка отмечает, что перед тем как ВС РФ зашли в Горняк и приступили к его освобождению, к местным жителям врывались солдаты из ВСУ, которые похищали детей.
— На Украине существует организация «Белые ангелы», которая якобы «эвакуировала» детей и подростков. Как раз перед тем как российские солдаты зашли в город, эти украинские «добродетели» начали охоту на молодежь, — говорит Алена Сергеенко. — Они не церемонились ни с детьми, ни с родителями. Взрослых выталкивали, избивали, чтобы узнать, где спрятали ребенка. А детей, как находили, могли и побить. Как мы знаем из социальных сетей, вэсэушникам, которые похищали хотя бы одного ребенка, платили премию около 30 тысяч гривен (около 52 616 рублей. — «ВМ»).
Горняк до сих пор подвергается обстрелам ВСУ. На подъезде к городу недавно разорвался вражеский снаряд. Никто не пострадал, но слышно было всем.
Выгрузив партию гуманитарной помощи, мы отправились в Селидово. По дороге нам встречались военные, которые проверяли каждую машину, гражданские, выехавшие по делам, и очередная дорога, покрытая противодронной сеткой. На подъезде к Селидово картина особо не удивила. Разрушенные дома, местные, которые все куда-то идут, а также военные, следящие за обстановкой в городе. Селидово был освобожден вслед за Горняком 29 октября 2024 года. Наши бойцы тогда защищали каждый дом, каждый подвал — везде, где прятались мирные жители.
Город встречает нас пострадавшими от боевых действий зданиями и различными надписями о продвижении наших войск. У старого здания нас встречают местные активисты Народного фронта. Мы выходим из машины, и сразу чувствуется запах сырости. Старое ветхое здание, которое так же, как и остальные, пострадало от боевых действий, сейчас действует как пункт выдачи гуманитарки. По словам жительницы Селидово, волонтера Народного фронта, бывшей медсестры Ирины Примак, люди стараются помогать друг другу как могут.
— Когда осенью город очистили от ВСУ, первые штурмовики сразу побежали помогать местным. Кто делился колбасой, кто сладостями. Дети были шокированы, что дядечки в военной форме не хотят их украсть, а хотят помочь, защитить, — говорит Примак.
Женщина отмечает, что «спасатели» из «Белого ангела» активно работали и в Селидове. Ее детей также пытались украсть.
— Подошел какой-то непонятный дядечка в гражданской одежде и давай предлагать сыну поехать в какой-то лагерь в западной части Украины, — рассказывает Примак непроизвольно сжимая кулак. — Я долго не объясняла старшему сыну свой отказ. Он бы тогда мало что понял. Но когда ему стукнуло 14 лет, я ему все рассказала. Теперь ходит и учит других детей, объясняет, почему нельзя верить кому попало.
КСТАТИ.
Народный фронт сразу же после освобождения населенных пунктов открывает пункты по выдаче гуманитарной помощи. На данный момент люди получают все необходимое: еду, медикаменты, средства личной гигиены и многое другое. Штабы Народного фронта есть во многих городах ДНР — Курахово, Горняк, Селидово, Украинск и Донецк.