— На Украине существует организация «Белые ангелы», которая якобы «эвакуировала» детей и подростков. Как раз перед тем как российские солдаты зашли в город, эти украинские «добродетели» начали охоту на молодежь, — говорит Алена Сергеенко. — Они не церемонились ни с детьми, ни с родителями. Взрослых выталкивали, избивали, чтобы узнать, где спрятали ребенка. А детей, как находили, могли и побить. Как мы знаем из социальных сетей, вэсэушникам, которые похищали хотя бы одного ребенка, платили премию около 30 тысяч гривен (около 52 616 рублей. — «ВМ»).