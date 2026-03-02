WP: Два сотрудника Пентагона пострадали при ударе дрона Ирана

Двое сотрудников Министерства войны США (Пентагона) получили травмы при атаке дрона Ирана на гостиницу в Бахрейне. Однако должности этих людей и название отеля не уточняются. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.
— Два сотрудника Военного министерства США пострадали, — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. По словам главы государства, Тегеран очень хочет заключить с Вашингтоном мирное соглашение.
28 февраля президент Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о начале конфликта — в материале «Вечерней Москвы».
1 марта конфликт продолжился. В результате ударов был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а иранские военные сообщили о поражении авианосца США «Авраам Линкольн». «Вечерняя Москва» рассказала о главных событиях второго дня операции.
Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что Вашингтон в ходе операции против Тегерана готов зайти настолько далеко, насколько потребуется для защиты своих интересов.