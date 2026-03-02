WP: Два сотрудника Пентагона пострадали при ударе дрона Ирана

Двое сотрудников Министерства войны США (Пентагона) получили травмы при атаке дрона Ирана на гостиницу в Бахрейне. Однако должности этих людей и название отеля не уточняются. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.