Аэропорт Шарджи возобновил работу в ограниченном режиме

Аэропорт Шарджи в ОАЭ частично возобновил работу в условиях повышенных мер безопасности.

Источник: Аргументы и факты

2 марта Международный аэропорт Шарджи в ОАЭ начал выполнять рейсы в ограниченном режиме, сообщили представители Sharjah Media Office в соцсети X*.

Согласно официальному заявлению, возобновление полётов осуществляется в соответствии с утверждённым расписанием, в тесной координации с авиакомпаниями и профильными ведомствами. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус своих рейсов у перевозчиков перед прибытием в аэропорт.

Власти заверили, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности, стабильной работы воздушной гавани и качественного обслуживания пассажиров.

Ранее стало известно, что первый за последние почти трое суток авиарейс, следующий в Москву, отправился из международного аэропорта Дубая.

* Социальная сеть заблокирована по требованию Генпрокуратуры.