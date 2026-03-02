Аэропорт Шарджи возобновил работу в ограниченном режиме

Согласно официальному заявлению, возобновление полётов осуществляется в соответствии с утверждённым расписанием, в тесной координации с авиакомпаниями и профильными ведомствами. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус своих рейсов у перевозчиков перед прибытием в аэропорт.