Балерина Волочкова вспомнила дружбу с бизнесменом Джабраиловым

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила о дружбе с бизнесменом Умаром Джабраиловым. Она рассказала, что была знакома с ним больше 20 лет. Танцовщица рассказала, что он был светлым, принципиальным человеком. Для нее его смерть — большая трагедия. Об этом Волочкова рассказала в интервью журналистам «Газете.Ru».
Балерина призналась, что ее связывала дружба с Умаром Джабраиловым 28 лет, с 1998 года. Они встречались на мероприятиях и в компаниях.
«Мы как-то не прекращали дружбу, пусть она была уже в последующие годы на расстоянии, но она была настоящей. Я знаю Умара как очень позитивного человека, светлого, яркого, с чувством юмора невероятным. Он очень любил женщин. Когда мы встречались на мероприятиях, всегда помню, если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: “Насть, я обожаю твои ключицы”. В общем, умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво, очень красиво», — резюмировала Волочкова в разговоре с прессой.
Напомним, в понедельник, 2 марта, обнаружено тело Джабраилова с ранениями в московских апартаментах. Оперативные службы экстренно прибыли на вызов, но спасти бизнесмена не смогли. Предварительно сообщалось, что он совершил самоубийство.