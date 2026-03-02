Балерина Волочкова вспомнила дружбу с бизнесменом Джабраиловым

«Мы как-то не прекращали дружбу, пусть она была уже в последующие годы на расстоянии, но она была настоящей. Я знаю Умара как очень позитивного человека, светлого, яркого, с чувством юмора невероятным. Он очень любил женщин. Когда мы встречались на мероприятиях, всегда помню, если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: “Насть, я обожаю твои ключицы”. В общем, умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво, очень красиво», — резюмировала Волочкова в разговоре с прессой.