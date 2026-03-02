Ричмонд
В Ростове выставили на продажу плавучий дом за 16,5 млн рублей

Жителям донской столицы предложили приобрести двухпалубный плавучий дом.

Плавучий дом за 16,5 млн рублей выставили на продажу в Ростове-на-Дону. Характеристики водного транспорта указали на портале с бесплатными объявлениями.

Речь идет о двухпалубной моторной яхте. Судно 2025 года выпуска.

Длина водного дома — почти 14 метров, а ширина — 6 метров. Общая жилая площадь составляет 80 кв. метров на двух этажах. Первый этаж — 43 «квадрата», второй — 37 кв. метров. Оборудовали рубку управления, гостиную с кухней, санузел и две отдельные каюты, есть сауна. Высота потолков — 2,2 метра. Второй этаж — зона отдыха с навесом.

Новому владельцу пообещали помощь с регистрацией судна в ГИМС. Объявление было опубликовано в феврале и набрало уже 52,2 тысячи просмотров.

