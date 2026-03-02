В Ростове выставили на продажу плавучий дом за 16,5 млн рублей

Длина водного дома — почти 14 метров, а ширина — 6 метров. Общая жилая площадь составляет 80 кв. метров на двух этажах. Первый этаж — 43 «квадрата», второй — 37 кв. метров. Оборудовали рубку управления, гостиную с кухней, санузел и две отдельные каюты, есть сауна. Высота потолков — 2,2 метра. Второй этаж — зона отдыха с навесом.