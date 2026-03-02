Ученые восстановили водоток через римский мост Лаодикии спустя 1,3 тыс. лет

Тем временем в графстве Норфолк в Великобритании обнаружена позолоченная подвеска, которую носил воин скандинавского войска, вторгшегося на остров в 865 году, сообщает Arkeonews, передает сайт MK.ru. Имитация золотого солидуса сына Карла Великого оказалась не просто ювелирным украшением, а ключом к разгадке маршрутов легендарной армии викингов. Это фризийская копия монеты IX века с просверленными отверстиями. Для викингов такие подвески служили портативным богатством и трофеем, символизирующим власть над имперской символикой. Каждая подобная находка отмечает стоянку или маршрут Великой армии, позволяя историкам проследить ее путь по Британии. Золотые изделия викингов в Англии встречаются крайне редко, что ставит этот артефакт в ряд исключительных.