Ученые восстановили водоток через римский мост Лаодикии спустя 1,3 тыс. лет

После более чем 1300 лет вода вновь течет под арками Асопосского моста в Лаодикии на территории современной Турции. Об этом сообщили в журнале Arkeonews, передают «Известия».
Этот момент символизирует важный этап реставрации одного из крупнейших римских мостов Анатолии, построенного в I веке н. э. Сооружение протянулось на 171 метр при ширине около 7 метров и имеет пять арок. Оно соединяло город Лаодикию с сельскохозяйственными районами и торговыми маршрутами. Реставрационные работы выполнены примерно на две трети, и впервые за 13 столетий вода снова проходит под главной аркой. Проект включает укрепление конструкции и точное восстановление с использованием оригинальных материалов. Завершение реставрации сделает мост ключевой точкой культурного туризма.
Тем временем в графстве Норфолк в Великобритании обнаружена позолоченная подвеска, которую носил воин скандинавского войска, вторгшегося на остров в 865 году, сообщает Arkeonews, передает сайт MK.ru. Имитация золотого солидуса сына Карла Великого оказалась не просто ювелирным украшением, а ключом к разгадке маршрутов легендарной армии викингов. Это фризийская копия монеты IX века с просверленными отверстиями. Для викингов такие подвески служили портативным богатством и трофеем, символизирующим власть над имперской символикой. Каждая подобная находка отмечает стоянку или маршрут Великой армии, позволяя историкам проследить ее путь по Британии. Золотые изделия викингов в Англии встречаются крайне редко, что ставит этот артефакт в ряд исключительных.
Ранее в Перу ученые обнаружили комплекс храмов и «священной дороги» чиму.