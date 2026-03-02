Минкультуры Свердловской области рассматривает вопрос о формах поддержки «Коляда-театра»

Николай Коляда — актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Международной премии им. Станиславского. Он возглавляет «Коляда-театр» в Екатеринбурге, основанный в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. «Коляда-театр» считается одним из ведущих провинциальных театров России.