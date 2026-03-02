Минкультуры Свердловской области рассматривает вопрос о формах поддержки «Коляда-театра»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Министерство культуры Свердловской области заинтересовано в продолжении деятельности частного «Коляда-Театра», рассматривается вопрос о формах его поддержки. Об этом сообщили в группе ведомства во «Вконтакте».
«Глава ведомства [Илья Марков] отметил, что региональное Минкультуры заинтересовано в продолжении деятельности “Коляда-Театра” и в настоящее время рассматривается вопрос о формах поддержки», — говорится в сообщении министерства.
2 марта губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале о смерти Николая Коляды. Ранее в ряде СМИ появилась информация о госпитализации Коляды, введении его в медикаментозный сон. Как сообщал ТАСС источник в культурной среде, «ситуация очень серьезная».
Николай Коляда — актер, писатель, драматург, сценарист, театральный режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Международной премии им. Станиславского. Он возглавляет «Коляда-театр» в Екатеринбурге, основанный в 2001 году. Коллектив театра неоднократно выступал в Москве, Санкт-Петербурге, гастролировал во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. «Коляда-театр» считается одним из ведущих провинциальных театров России.