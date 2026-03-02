«И собрать заново»: Медведев призвал распустить Международный олимпийский комитет

Необходимо распустить Международный олимпийский комитет, так как в нынешнем виде ему не удается выполнять возложенные на него обязанности. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
— МОК и олимпийское движение надо распустить и собрать заново, вспомнив заветы Пьера де Кубертена, — передает слова политика ТАСС.
Норвегия выиграла медальный зачет на зимних Олимпийских играх 2026 года. Вторыми стали США, замыкают тройку Нидерланды. Италия оказалась на четвертом месте. Россия заняла только 25-е место. Единственную медаль команде принес ски-альпинист Никита Филиппов. Он занял второе место и преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды.
Вице-президент университета «Синергия», доктор экономических наук, профессор Владимир Леднев подчеркнул, что Россия выступила ограниченными силами. Он напомнил, что в соревнованиях участвовали всего 13 спортсменов, представляющих Россию в статусе нейтральных атлетов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпийских играх. Дипломат обратилась к МОК с вопросом.