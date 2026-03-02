Московский гончар создал кувшины с изображением храмов

— У нас в округе столько храмов, что можно залюбоваться. У меня даже есть картинка: сорок сороков (фраза, обозначающая всю многочисленную совокупность московских храмов. — «ВМ»). На ней изобразил все храмы нашей местности, ведь они как книги — их надо читать: сколько куполов, как расположены. Если по углам четыре купола и посредине пятый, то посвящены четырем евангелистам, а в середине Господь, — поясняет ветеринар, гончар и художник из ТиНАО.