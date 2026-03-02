Московский гончар создал кувшины с изображением храмов

В марте исполняется 10 лет с тех пор, как ветеринар из села Красное в ТиНАО Василий Моторнов занялся гончарным делом. Сейчас он показывает свои кувшины на выставках.
Идею заняться гончарным делом ветеринар Василий Моторнов вынашивал давно. И в 2016 году, когда появились лишние деньги, купил гончарный круг и муфельную печь. Трудно сказать, сколько за 10 лет создано изделий, однако он настаивает, что для своего хобби переработал не менее тонны глины.
— В первые три-четыре года обычно покупал по 100−200 килограммов и в течение месяца-двух делал из них изделия. На одно уходит примерно два килограмма глины, при этом надо еще закупить глазурь, покрыть ей работу и еще обжигать. Себестоимость — рублей 300−400, не считая личного времени, — говорит Моторнов.
Он отмечает, что сначала приноравливался, как делать кувшин: если получится неправильной формы, может развалиться. Потом нужно его обжечь. Но для этого изделие должно сушиться минимум две недели.
— Если положишь в печь невысохший кувшин, то из-за парообразования произойдет взрыв, — отмечает мастер. После глазурью делается роспись, и кувшин снова обжигается. При этом нужно соблюдать технику безопасности, ведь температура в печи 1200 градусов.
На кувшинах художник обычно рисует храмы или лошадей. Он считает, что церкви — великолепная тема.
— У нас в округе столько храмов, что можно залюбоваться. У меня даже есть картинка: сорок сороков (фраза, обозначающая всю многочисленную совокупность московских храмов. — «ВМ»). На ней изобразил все храмы нашей местности, ведь они как книги — их надо читать: сколько куполов, как расположены. Если по углам четыре купола и посредине пятый, то посвящены четырем евангелистам, а в середине Господь, — поясняет ветеринар, гончар и художник из ТиНАО.
А лошадей Моторнов выбрал для росписи потому, что просто их любит.
— Это самое совершенное животное, хотя и глупое, потому что дало человеку себя оседлать. Ведь этого не позволило ни одно другое животное. Но лошади настолько грациозны, что интересно их рисовать, — объясняет Моторнов.
Еще он делает великолепные фигуры. Сюжеты берет из мифологии: сделал Велеса, Кентавра и многих других.
ИНТЕРЕСНО.
Василий Моторнов учился в художественной школе, прошел творческие испытания в академическое Художественное училище памяти 1905 года, но не поступил, получив двойку по… русскому языку. После этого на долгие годы забросил творчество и вновь взялся за кисть после 40 лет. За 20 лет провел 10 персональных выставок.