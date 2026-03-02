Никас Сафронов рассказал, что Джабраилов просил у него одолжить деньги

Российский художник Никас Сафронов рассказал, что бизнесмен и бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов просил у него одолжить деньги. Об этом он сообщил в беседе с изданием Lenta.ru.
«Он позвонил и спросил, не смогу ли я ему одолжить денег. Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь. После этого я с ним не разговаривал», — поделился Сафронов.
Художник рассказал, что в 2017 году он давал комментарии журналистам о стрельбе Джабраилова, которая произошла в гостинице Four Seasons. Тогда бизнесмен поблагодарил Сафронова за поддержку и пообещал приобрести его картины, однако этого так и не произошло.
Ранее KP.RU сообщал, что Умар Джабраилов скончался 2 марта 2026 года. Бывший член Совета федерации был найден раненным в апартаментах в центре Москвы. Бизнесмена госпитализировали, однако спасти его не удалось.