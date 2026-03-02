Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никас Сафронов рассказал, что Джабраилов просил у него одолжить деньги

Сафронов рассказал, что умерший Умар Джабраилов звонил ему и просил у художника денег в долг.

Источник: Комсомольская правда

Российский художник Никас Сафронов рассказал, что бизнесмен и бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов просил у него одолжить деньги. Об этом он сообщил в беседе с изданием Lenta.ru.

«Он позвонил и спросил, не смогу ли я ему одолжить денег. Я удивился и понял, что у него проблемы. Но я не мог ему тогда помочь. После этого я с ним не разговаривал», — поделился Сафронов.

Художник рассказал, что в 2017 году он давал комментарии журналистам о стрельбе Джабраилова, которая произошла в гостинице Four Seasons. Тогда бизнесмен поблагодарил Сафронова за поддержку и пообещал приобрести его картины, однако этого так и не произошло.

Ранее KP.RU сообщал, что Умар Джабраилов скончался 2 марта 2026 года. Бывший член Совета федерации был найден раненным в апартаментах в центре Москвы. Бизнесмена госпитализировали, однако спасти его не удалось.