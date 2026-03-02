«Синяя Борода» из Ленобласти до смерти избил третью жену шваброй и оказался на скамье подсудимых

Как выяснили следователи, это уже не первый подобный случай в биографии обвиняемого. Ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть по неосторожности. Первая его жена погибла 13 лет назад — тогда он получил четыре года колонии. Второй раз «Синяя Борода» сел по той же статье спустя всего год после освобождения, ему назначили семь лет колонии особого режима.