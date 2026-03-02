В Кировской области планируют отремонтировать 195 км дорог и шесть мостов

Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры, то, по словам Соколова, в регионе планируют отремонтировать 91 км сетей тепло- и водоснабжения, в том числе в Омутнинске, Левинцах Оричевского округа, в Аркуле Нолинского района, Залазне Омутнинского района, Орлове и Санчурске, а также в Кирове. Соколов подчеркнул, что должен быть установлен регламент, сколько должны длиться «раскопки». По его словам, проведение таких работ должно занимать неделю, в самых сложных случаях — две.