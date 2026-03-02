В Кировской области планируют отремонтировать 195 км дорог и шесть мостов

КИРОВ, 2 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2026 году рассчитывают отремонтировать 195 км автодорог и не менее шести мостов. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Кировской области Александр Соколов.
«Необходимо провести ремонт 195 км автодорог и отремонтировать не менее шести мостов. Продолжить строительство тоннеля под Транссибом. Темпы должны быть такими, чтобы в 2027 году мы его ввели в эксплуатацию, как и планировали», — сказал Соколов.
Отремонтировать мосты планируют через реки Люга в Вятскополянском районе, Немда в Советском, Уржумка в Уржумском, а также через реки Святица в Фаленском районе, Кобра в Нагорском, Мамокша в Санчурском округе. Кроме того, глава региона поставил задачу подключить наружное освещение на региональных дорогах в 95 населенных пунктах в 30 муниципальных районах и округах.
Соколов отметил, что необходимо обеспечить ремонт стратегической дороги на северо-запад области, в том числе завершить реконструкцию автодороги Пинюг — Скрябино и моста через реку Пушма на ней.
Также продолжится реализация проекта «Дорожный миллиард», когда жители сами выбирают участки дорог для ремонта. В 2026 году предстоит провести отбор дорог исходя из увеличенной до 1,5 млрд рублей суммы.
Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры, то, по словам Соколова, в регионе планируют отремонтировать 91 км сетей тепло- и водоснабжения, в том числе в Омутнинске, Левинцах Оричевского округа, в Аркуле Нолинского района, Залазне Омутнинского района, Орлове и Санчурске, а также в Кирове. Соколов подчеркнул, что должен быть установлен регламент, сколько должны длиться «раскопки». По его словам, проведение таких работ должно занимать неделю, в самых сложных случаях — две.