В ОП сообщили, что мошенники предлагают «за доплату» выехать с Ближнего Востока

«ОП РФ предупреждает граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, а также их родственников в России об активизации мошенников, пользующихся сложной геополитической ситуацией. В последние часы в Telegram-каналах нагнетается ажиотаж в части космических цен на возможность выехать из ОАЭ, Израиля и Ирана. Предлагаются альтернативные способы покинуть страну, а также присылают информацию в фейковых аккаунтах о том, что предлагается доплатить за рейс», — сказал Машаров.