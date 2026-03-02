В ОП сообщили, что мошенники предлагают «за доплату» выехать с Ближнего Востока

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Мошенники, активизировавшиеся в последние часы, предлагают россиянам за доплату улететь из стран Ближнего Востока. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«ОП РФ предупреждает граждан, находящихся в странах Ближнего Востока, а также их родственников в России об активизации мошенников, пользующихся сложной геополитической ситуацией. В последние часы в Telegram-каналах нагнетается ажиотаж в части космических цен на возможность выехать из ОАЭ, Израиля и Ирана. Предлагаются альтернативные способы покинуть страну, а также присылают информацию в фейковых аккаунтах о том, что предлагается доплатить за рейс», — сказал Машаров.
Он рекомендовал туристам, находящимся на территории этих стран, связываться с представителями своего туроператора или агента, смотреть актуальную дату вылета по номеру самолета и авиакомпании на официальном сайте аэропорта страны пребывания.
«Мошенники пользуются сложными жизненными ситуациями, постарайтесь сохранить спокойствие, перепроверяйте информацию, доверяйте информации исключительно на официальных ресурсах», — сказал Машаров.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами. Корпус стражей исламской революции (элитные части иранских ВС) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги звучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.