Незаконный «мини-зоопарк» из львов, медведей и леопарда обнаружили у жителя Новой Москвы

Московские оперативники в посёлке Мосрентген нагрянули к подозреваемому в незаконном хранении оружия и обнаружили там настоящий зверинец. На территории домовладения в тесных вольерах без должного ухода содержались два медведя, лев, львица и гепард. Информацию о жестоком обращении с животными передали в надзорные органы.

Источник: Life.ru

У владельца двух медведей и льва в Москве нашли огнестрельное оружие. Видео © Telegram / Ирина Волк.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, у владельца изъяли ружьё, патроны и предположительно два карабина. Экспертиза подтвердила, что один из них пригоден для стрельбы, остальное оружие направили на исследование.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Фигурант задержан.

Ранее Life.ru рассказывал, что московская прокуратура провела проверку в СНТ «Круиз» в Новой Москве и изъяла у местного жителя диких животных, которых он содержал в ненадлежащих условиях. Хищники содержались в грязных и тесных клетках без ветеринарной помощи. Часть животных изъяли, остальных передали на ответственное хранение.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

