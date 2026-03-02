Незаконный «мини-зоопарк» из львов, медведей и леопарда обнаружили у жителя Новой Москвы

Московские оперативники в посёлке Мосрентген нагрянули к подозреваемому в незаконном хранении оружия и обнаружили там настоящий зверинец. На территории домовладения в тесных вольерах без должного ухода содержались два медведя, лев, львица и гепард. Информацию о жестоком обращении с животными передали в надзорные органы.