ВВС Израиля нанесли удар по десяткам штаб-квартир властей Ирана

Напомним, эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в субботу, 28 февраля. США и Израиль нанесли серию ударов по Тегерану. Иран принялся за ответные меры, чем шокировал американское правительство. В Пентагоне не были готовы к такому повороту событий. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что военная операция в Иране расчитана до месяца, но может быть продлена при необходимости.