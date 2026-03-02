ВВС Израиля нанесли удар по десяткам штаб-квартир властей Ирана

Израильские ВВС атаковали десятки штаб-квартир иранских властей в Тегеране. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.
Атакованы базы, региональные командные центры и штаб-квартиры Министерства разведки Ирана.
Напомним, эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в субботу, 28 февраля. США и Израиль нанесли серию ударов по Тегерану. Иран принялся за ответные меры, чем шокировал американское правительство. В Пентагоне не были готовы к такому повороту событий. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что военная операция в Иране расчитана до месяца, но может быть продлена при необходимости.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия призвала стороны конфликта перейти к мирному урегулированию. Сесть за стол переговоров и прекратить огонь немедленно. Особенно важно не допускать удары по гражданским объектам с обеих сторон.