ВВС Израиля нанесли удар по десяткам штаб-квартир властей Ирана

В ЦАХАЛ сообщили, что атакованы базы и штаб-квартиры Министерства разведки Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Израильские ВВС атаковали десятки штаб-квартир иранских властей в Тегеране. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

Атакованы базы, региональные командные центры и штаб-квартиры Министерства разведки Ирана.

Напомним, эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в субботу, 28 февраля. США и Израиль нанесли серию ударов по Тегерану. Иран принялся за ответные меры, чем шокировал американское правительство. В Пентагоне не были готовы к такому повороту событий. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что военная операция в Иране расчитана до месяца, но может быть продлена при необходимости.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия призвала стороны конфликта перейти к мирному урегулированию. Сесть за стол переговоров и прекратить огонь немедленно. Особенно важно не допускать удары по гражданским объектам с обеих сторон.

