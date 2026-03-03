Москва
Почти три тысячи туристов из Петербурга не могут вернуться домой из ОАЭ

Причина этому — закрытие воздушного пространства.

Источник: Комсомольская правда

С 28 февраля по 2 марта авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отменили 10 рейсов в Петербург. Как сообщает РБК, около 2,7 тысячи пассажиров не смогли вылететь из Дубая и Абу-Даби в Северную столицу. Причина отмены рейсов — закрытие воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока, включая ОАЭ, для гражданских судов. Среди таких стран — Израиль, Иран, Бахрейн, Ирак, Катар и Кувейт.

— 11 рейсов были отменены в обратном направлении — из Петербурга в ОАЭ, — передает агентство. Также Ассоциация туроператоров России сообщила, что в настоящее время в ОАЭ находятся около 20 тысяч российских туристов. Некоторые из них ожидают вылета в транзитных зонах аэропортов, а большинство размещены в отелях.

Авиакомпании предложили пассажирам возможность сдать билеты или обменять их без штрафных санкций. Тем временем стало известно, что первый самолет из Абу-Даби прилетел в Москву.

