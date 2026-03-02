Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский высказался о всеобщей мобилизации в России

Сейчас в России нет явных признаков всеобщей мобилизации. Кроме того, Киев знал бы о подобных планах Москвы, так как это стало бы серьезным вызовом. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сейчас в России нет явных признаков всеобщей мобилизации. Кроме того, Киев знал бы о подобных планах Москвы, так как это стало бы серьезным вызовом. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Я думаю, внутри России был бы вызов, но, тем не менее, такой информации не было, — передает слова главы государства Lenta.ru.

Между тем в Министерстве обороны сообщили, что российские военнослужащие заняли Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в Донецкой Народной Республике. 28 февраля российские военные взяли под контроль Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что расстояние от позиций российской армии до Краматорска на некоторых участках сократилось до 15 километров.

2 марта силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 172 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным оборонного ведомства, больше всего ликвидировали над Черным морем — 67 дронов.