Зеленский высказался о всеобщей мобилизации в России

Сейчас в России нет явных признаков всеобщей мобилизации. Кроме того, Киев знал бы о подобных планах Москвы, так как это стало бы серьезным вызовом. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Я думаю, внутри России был бы вызов, но, тем не менее, такой информации не было, — передает слова главы государства Lenta.ru.
Между тем в Министерстве обороны сообщили, что российские военнослужащие заняли Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в Донецкой Народной Республике. 28 февраля российские военные взяли под контроль Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области.
До этого в российских силовых структурах сообщили, что расстояние от позиций российской армии до Краматорска на некоторых участках сократилось до 15 километров.
2 марта силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 172 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным оборонного ведомства, больше всего ликвидировали над Черным морем — 67 дронов.